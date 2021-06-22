Олег Леонов: Госдума должна услышать инициативы общественников

Фото: пресс-служба ОНФ

Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что нужно уделить большее внимание адаптации людей с ограниченными возможностями. Он предложил внести изменения в ФЗ № 44, чтобы товары низкого качества для тяжелобольных не закупали по высоким ценам. Это один из вопросов, который Леонов обсудил на встрече с общественниками и благотворителями.



"Мы говорили об инициативах, которые сделают жизнь людей с ограниченными возможностями гораздо комфортнее. Например, это честное обеспечение жильем детей с тяжелыми нарушениями или же принятие закона о распределенной опеке. Очень много предложений, которые реально помогут нуждающимся. Общественники говорят об этом постоянно, но часто остаются неуслышанными. Для того чтобы на проблемы и трудности уязвимых людей наконец обратили внимание, мы должны говорить о них как можно чаще", – отметил он.





Регламентация труда сиделок

В рамках встречи Олег Леонов также обсудил с общественниками проблемы, которые мешают эффективно помогать людям. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер рассказала о трудностях с сиделками. По ее мнению, нужно рассмотреть принятие нормативного документа, который сможет регламентировать и регулировать работу специалистов по уходу за тяжелобольными людьми. По ее словам, когда люди будут нанимать сиделку, они смогут четко понимать, какой у нее опыт, какая специализация и какие отзывы.

Развитие социального такси

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов поднял другую важную тему – качество оказания услуг социального такси. Он рассказал, что для заказа специальной машины человек должен зарегистрироваться, собрав целый пакет документов. При этом каждый новый заказ нужно делать за неделю. Олег Леонов согласился с тем, что важно избавиться от всех бюрократических процедур, сделать поездки бесплатными, а также расширить парк автомобилей социального такси.

По мнению координатора "Лиза Алерт", эти инициативы могут улучшить качество социальной поддержки в стране. Он подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями имеют право на полноценную жизнь, а потому задача общественников – добиться принятия этих предложений.

Ранее Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация, по его словам, должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.

Он напомнил, что в мероприятиях, которые посвящены Дню пропавших детей, с 2019 года принимает участие Останкинская телебашня. Ролик с ориентировками на детей можно увидеть до 1 июня.