Олег Леонов: в московском транспорте заработала система оповещения о пропавших без вести

Фото: пресс-служба ОНФ

Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал о новой системе оповещения о пропавших людях, которая заработала в общественном транспорте столицы.

"Когда нам приходит заявка на пропавшего человека – очень важно сделать все, чтобы о поиске узнали как можно больше людей. Помочь найти человека может каждый, поэтому мы создаем ориентировки на пропавших людей и максимально распространяем их – в социальных сетях, расклеиваем на столбах, остановках", – пояснил Леонов.

Он подчеркнул, что метро и общественным транспортом каждый день пользуются десятки и сотни тысяч человек. Размещение ориентировок в таких местах позволит большому количеству людей узнать о пропавших в городе.

Так, в транслируемых ориентировках будут указаны ФИО потерявшегося человека, возраст, особые приметы и фотография. Пассажиры метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и наземного транспорта также смогут позвонить по указанному номеру горячей линии и сообщить известную информацию о пропавшем человеке.

Такая мера станет первым и очень важным шагом на пути к созданию полноценной городской системы оперативного информирования о пропавших людях, считает Леонов.

Ранее куратор обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация, по его словам, должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.