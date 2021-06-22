Москитная сетка – иллюзия защищенности: Леонов рассказал, почему дети выпадают из окон

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал, что летом маленькие дети чаще выпадают из окон, чем в другие сезоны. По его словам, родители должны объяснить своему ребенку правила безопасности, а также установить на окнах специальные замки и фиксаторы.

"Основной риск – это маленькие дети. Часто они подходят к окну и видят москитную сетку, которая выглядит крепкой. Ребенок на нее опирается, выдавливает и выпадает наружу. Очень важно доносить до людей, что москитные сетки – это иллюзия защищенности. Не нужно оставлять окна открытыми настежь. Также родители должны рассказывать детям об опасности открытых окон", – отметил он.

По словам эксперта, разъяснительные беседы можно проводить с детьми старше 3 лет. При этом их ни в коем случае нельзя оставлять одних в комнате. Леонов подчеркнул, что взрослые должны загородить доступ к окнам или открытым балконам. Можно установить специальные замки или фиксаторы, однако они могут быть бесполезны, если не рассказать ребенку о том, что упасть можно очень легко.

Ранее в Подмосковье мужчина поставил ребенка на подоконник второго этажа. Видео происходящего попало в Сеть. После этого семьей малыша заинтересовались органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. С ней уже провели беседу.

