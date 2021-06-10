Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил о своем намерении идти на выборы в Государственную думу по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца.

"Решение сложное. Я советовался с главными для меня людьми: с семьей и с добровольцами, и они меня поддержали. Решил, буду участвовать в этих выборах. Определился и с округом, это 208-й округ ЦАО Москвы. Я здесь родился, живу, работаю, я знаю здесь каждый дом. Мне очень важен уровень поддержки, который я получу от людей, поэтому я не хочу выдвигаться ни от каких партий, буду собирать подписи", – сказал Леонов.

Леонов подчеркнул, что представит законопроекты об определении местоположении пропавшего человека с мобильным телефоном, а также о создании единой федеральной базы неизвестных пациентов. Помимо этого, он планирует вынести на рассмотрение в Госдуму предложение по решению актуальных проблем жителей ЦАО.

"В округе сложная ситуация с автомобильными парковками, по ночам людям мешают спать шумные рестораны, мотоциклисты, стритрейсеры. Со всем этим надо разбираться, жители ЦАО имеют право на комфортную спокойную жизнь", – подчеркнул Леонов.

Ранее Леонов обратился к властям с предложением создать систему оповещения о пропавших детях. Информация, по его словам, должна размещаться на медиафасадах, дисплеях в общественном транспорте и других экранах в населенных пунктах.

Он напомнил, что в мероприятиях, которые посвящены Дню пропавших детей, с 2019 года принимает участие Останкинская телебашня. Ролик с ориентировками на детей можно увидеть до 1 июня.