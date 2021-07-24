Кандидата в Госдуму Грудинина исключили из списка КПРФ после информации об офшоре

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кандидата в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина исключили из списка партии на предстоящих думских выборах после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Центризбиркома России.

"Предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов <...> закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов. В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено", – сказано в проекте.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что у комиссии изначально не было информации о зарубежных активах кандидата, поскольку не имелось данных, препятствующих его регистрации. Он отметил, что об этом сообщили рабочей группе 22 июля, однако позднее Генпрокуратура подтвердила наличие у Грудинина доли в иностранной компании.

Сам же кандидат просит ЦИК РФ допустить его на выборы.

"Я вас прошу не делать поспешных выводов, зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты", – сказал Грудинин на заседании ЦИК РФ 24 июля.

Ранее Басманный районный суд Москвы перенес рассмотрение административного дела против куратора проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олега Леонова. Общественник, который планирует пойти в Госдуму по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца, рассказал о ситуации на персональной странице в социальной сети.

