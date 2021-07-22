Ликвидаторы аварии на ЧАЭС попросили Дмитрия Певцова внести поправки в закон "О ветеранах"

Фото: Кирилл Журавок
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС попросили народного артиста России Дмитрия Певцова внести поправки в закон "О ветеранах". С соответствующей просьбой выступил зампред Координационного совета Союза чернобыльцев Москвы по СВАО Вячеслав Тульский.
Певцов отметил, что особый правовой статус ликвидаторов аварии на ЧАЭС должен стать первым вопросом на обсуждении депутатов Госдумы нового созыва.
"Это такие же герои, как ветераны боевых действий, их подвиг ничуть не меньше. Это та же самая война – только со стихией. Прошло 35 лет, а у наших героев нет особого государственного статуса, только последствия для здоровья", – подчеркнул артист.
По его словам, восстановление справедливости особенно важно в год 35-летия трагедии.
Певцов отметил, что выделение особого правового статуса решит многие социальные проблемы, включая проведение сложных медицинских операций и покупку дорогих лекарств.
Ранее Певцов подал документы в избирком для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. Он выразил уверенность, что ему удастся собрать необходимое количество подписей. В этом ему будет активно помогать движение "Добровольцы Певцова", сформированное его соратниками и жителями районов округа.
До этого он заявил о важности представлять интересы большинства москвичей. Он отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи.
Артист рассказал, что в Госдуме планирует заниматься вопросами отмены пенсионной реформы, доплаты ветеранам боевых действий и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также развитием системы доступных детских и юношеских центров творчества.
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