Дмитрий Певцов пойдет в депутаты Государственной думы по 200-му округу Москвы

Фото: Юлия Свиткова
Народный артист Дмитрий Певцов примет участие в выборах депутата Государственной думы по 200-му кругу Москвы. Он заявил о важности представлять интересы большинства москвичей.
"Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив", – отметил Певцов.
Он подчеркнул, что в Госдуме планирует заниматься вопросами по отмене пенсионной реформы, доплате ветеранам боевых действий и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также заниматься развитием системы доступных детских и юношеских центров творчества.
Ранее стало известно, что координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил о своем намерении идти на выборы в Государственную думу по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца.
Леонов подчеркнул, что представит законопроекты об определении местоположения пропавшего человека с мобильным телефоном, а также о создании единой федеральной базы неизвестных пациентов. Помимо этого, он планирует вынести на рассмотрение в Госдуму предложение по решению актуальных проблем жителей ЦАО.
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