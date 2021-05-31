Тележурналист Евгений Попов победил в предварительном голосовании "Единой России"

Фото: Мария Попова

Кандидатуру журналиста телеканала "Россия 1" Евгения Попова для выдвижения в депутаты Государственной думы по Кунцевскому одномандатному округу Москвы поддержали более 17 тысяч человек на предварительном голосовании "Единой России".

Предварительное голосование партии проходило по всей стране с 24 по 30 мая.

"Спасибо всем, кто отдал за меня свой голос в предварительном голосовании. Это значит, что я и моя команда движемся в правильном направлении. На протяжении четырех месяцев мы напряженно работали в округе, помогали людям решать наболевшие проблемы. Что-то нам уже удалось сделать. Уверен, при поддержке москвичей у нас все получится", – отметил Попов.

Журналист провел свыше 200 личных встреч, собрал более 500 просьб и предложений. Участие в предварительном голосовании, по мнению Попова, предоставило ему шанс попробовать свои силы в политике. Механизм процедуры достаточно прозрачен – в 2021 году в ней могли участвовать все совершеннолетние жители страны. По словам организаторов, возможность цифрового голосования позволила открыто наблюдать за процессом волеизъявления россиян.

Ранее в Москве завершилось предварительное голосование "Единой России". За участников праймериз проголосовали более 473 тысяч москвичей.

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах России.

Субъектами, которые будут использовать систему ДЭГ на предстоящих выборах, стали города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.