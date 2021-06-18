Дмитрий Певцов подал документы на выдвижение в Государственную думу

Фото: Кирилл Журавок

Народный артист РФ Дмитрий Певцов подал документы в избирком для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы.

Выборы в ГД РФ восьмого созыва пройдут 19 сентября. Артист выдвигается от Медведковского одномандатного избирательного округа № 200. Он включает в себя районы Северное и Южное Медведково, Алтуфьевский, Отрадное, Бибирево, Лианозово и Северный.

По словам Певцова, он уверен, что ему удастся собрать необходимое количество подписей (20 000). В этом будет активно помогать движение "Добровольцы Певцова", сформированное его соратниками и жителями районов округа.

"Знаете, можно в теплой компании ругать власть и чиновников, брюзжать о несправедливости и безнаказанности. А можно сделать шаг. Я его сделал. Подал документы. Уверен: России как воздух нужны новый курс, национальная идея, где главным будет простой человек, гражданин", – заявил Певцов.

Ранее Певцов заявил о важности представлять интересы большинства москвичей. Он отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи.

Артист подчеркнул, что в Госдуме планирует заниматься вопросами по отмене пенсионной реформы, доплате ветеранам боевых действий и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также развитием системы доступных детских и юношеских центров творчества. Также он выступает за сохранение чистоты русского языка и формировании государственной идеологии в ответ на попытки иностранных государств навязать чуждый контекст.



