На избирательных участках в Москве не планируется использовать QR-коды – Венедиктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве около 3,6 тысячи избирательных участков будут открыты для очного голосования жителей в сентябре. Об этом сообщил зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

По его словам, избирателям не нужно будет предъявлять для прохода на участок QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест.

"Использовать систему QR-кодов для организации входа избирателей на участки в Москве этой осенью не планируется", – приводит слова Венедиктова ТАСС.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут также сообщил агентству, что столичным избирателям не нужно будет предъявлять QR-коды.

Ранее Венедиктов рассказал, что в Москве приступили к обучению общественных наблюдателей. На предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов района Щукино они будут контролировать процесс голосования и подсчета бюллетеней.

На данный момент в столице к корпусу наблюдателей присоединились свыше 13 тысяч человек, при этом набор добровольцев все еще продолжается.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.

