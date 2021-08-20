Москва онлайн: Центральный военный оркестр Минобороны даст концерт в честь Дня флага

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

22 августа, в День Государственного флага, на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ выступит Центральный военный оркестр министерства обороны. Коллектив является одним из самых ярких участников фестиваля "Спасская башня". В честь праздника музыканты подготовили специальную программу, в рамках которой прозвучат старинный марш "Триумф победителей", "Рио-Рита", вальс "Амурские волны", "Русский марш" и вальс "На сопках Маньчжурии".

Смотрите трансляцию 22 августа в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.