"Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" и вышел в финал Лиги чемпионов

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Футболисты английского "Ливерпуля" оказались сильнее испанского "Вильярреала" во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Эль Мадригал" в Вильярреале, закончилась со счетом 3:2.

В первом тайме доминировали хозязева, которые провели два мяча в ворота англичан – отличились Булайе Диа (3-я минута) и Франсис Коклен (41-я). Однако во втором тайме "Ливерпуль" сумел перевернуть игру. Забитыми мячами отметились Фабиньо (62-я), Луис Диас (67-я) и Садио Мане (74-я).

Первая полуфинальная встреча между этими командами неделей ранее также осталась за английским клубом – 2:0. Таким образом, "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов, где сразится с победителем пары "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити". Ответный поединок между этими командами пройдет вечером в среду в столице Испании.

Ранее испанский футбольный клуб "Вильярреал" сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1. В составе "Баварии" гол на 52-й минуте забил Роберт Левандовский, у "Вильярреала" на 88-й минуте отличился Самуэль Чуквуезе.