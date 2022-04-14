UEFA опубликовал расписание полуфиналов Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) определил расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов с участием испанских "Реала" и "Вильярреала" и английских "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Об этом сообщается на сайте организации.

Первая игра пары "Манчестер Сити" – "Реал" состоится 26 апреля в Манчестере. Ответный матч команды сыграют 4 мая в Мадриде.

Противостояние "Ливерпуля" и "Вильярреала" начнется в Ливерпуле 27 апреля, а ответная игра состоится 3 мая в Испании.

Начало всех матчей назначено на 22:00 по московскому времени.

В четвертьфинале "Вильярреал" по итогам двух матчей одержал верх над чемпионом Германии – мюнхенской "Баварией".

Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанского клуба, а в ответном матче команды сыграли со счетом 1:1. Таким образом, испанская команда впервые за 16 лет пробилась в полуфинал Лиги чемпионов с общим счетом по итогам двух встреч – 2:1.

