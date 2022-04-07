"Вильяреал" обыграл "Баварию" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов

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Футболисты испанского "Вильяреала" с минимальным счетом обыграли оппонентов из немецкого клуба "Бавария".

Игра проходила на арене "Эль Мадригал" в Вильяреале и закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Арно Груневельд, откликнувшийся на передачу капитана испанцев Дани Парехо на 8-й минуте.

Ответный матч, по итогам которого будет выявлен победитель двухраундового противостояния, пройдет 12 апреля в Мюнхене.

Ранее "Реал" обыграл "Челси" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершилась со счетом 3:1.

Капитан мадридского клуба Карим Бензема провел все три гола своей команды, отличившись на 21-й, 24-й и 46-й минутах. Хозяева смогли ответить лишь мячом Кая Хайверца на 40-й.