"Глазго Рейнджерс" и "Айнтрахт" сыграют в финале Лиги Европы

Фото: AP/ТАСС

Футболисты шотландского "Глазго Рейнджерс" сыграют с немецким клубом "Айнтрахт" в матче за титул Лиги Европы.

Это стало известно после сегодняшних ответных матчей 1/2 финала турнира. "Рейнджерс" обыграли со счетом 3:1 на своем поле другую немецкую команду "РБ Лейпциг", хотя в первой встрече уступили 0:1.

"Айнтрахт" так же дома оказался сильнее английского "Вест Хэма" – 1:0. Первая встреча между этими командами в Лондоне завершилась тоже победой немцев – 2:1.

Финал Лиги Европы пройдет вечером 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье.

Ранее сообщалось, что футболисты английского "Ливерпуля" оказались сильнее португальской "Бенфики" в первом матче четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне и закончилась со счетом 3:1.