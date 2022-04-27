Режиссер Кончаловский пригласил непрофессиональных артистов принять участие в его фильме

Режиссер Андрей Кончаловский планирует снять новый проект. Он пригласил непрофессиональных артистов и всех желающих принять участие в многосерийном фильме, посвященном событиям начала XX века и изменившим Россию и мир.

От претендентов требуется иметь максимальное портретное сходство с реальными историческими личностями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

