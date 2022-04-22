"Тайны кино": "Ватерлоо", "Тегеран-43", "Очи черные"

Марчелло Мастроянни, Ален Делон, Шон Коннери, Клаудиа Кардинале, Анни Жирардо, Род Стайгер – советские режиссеры не раз сотрудничали с западными артистами, подарив зрителям много прекрасных фильмов, которые в одиночку не смогла бы снять одна страна. И от каждого такого совместного проекта оставалось немало воспоминаний.

Как любовь к Антону Чехову привела в СССР итальянского актера Марчелло Мастроянни? За что Ален Делон обиделся на постановщика Владимира Наумова? Почему Роду Стайгеру понадобились врачи во время работы над ролью Наполеона?

Какой предмет отечественного гардероба привел в ужас француженку Анни Жирардо? И как западные звезды снимались у советских режиссеров? Об этом – в программе "Тайны кино".