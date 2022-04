"Wow эффект": Charli XCX выпустила клип на песню Used to Know Me

Британская певица Charli XCX выпустила клип на песню Used to Know Me, которая вошла в альбом Crash. В нем она появилась в образах тренера по аэробике и Марии-Антуанетты.

В основу трека легла композиция Show Me Love исполнителя Robin S. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".