Выставка Гриши Брускина досрочно закрылась в Новой Третьяковке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выставка русского и американского художника, лауреата премии Кандинского Гриши Брускина "Смена декораций" досрочно закрылась в Новой Третьяковке.

"Выставка закрыта по техническим причинам", – сказал представитель галереи РИА Новости.

До этого в СМИ появились сообщения, что выставка закрылась якобы в связи с предписанием Минкультуры РФ из-за поступивших негативных жалоб от посетителей.

Экспозиция, которая должна была продлиться до 25 июля, рассказывала о взаимоотношениях человека и социума, коллективной и личной памяти, индивидуума и власти, а также о взаимодействии современного человека с культурными и религиозными традициями.

Ранее сообщалось, что музеи Московского Кремля 21 апреля представят проект "Кремлевская гостиная", в рамках которого состоятся тематические вечера, аналогичные светским салонам. Мероприятия будут проводиться в здании 1820-х годов на Манежной улице.

