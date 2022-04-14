The City: "Новая красивая выставка. Весна"

В Москве только-только наступила весна, а вот в парке "Зарядье" она уже три недели в самом разгаре. Тут проходит "Новая красивая выставка. Весна".

На ней оживают картины, танцуют скульптуры и распускаются цветы. Подробнее – в сюжете проекта The City.