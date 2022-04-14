Бочкарев: стройки в Москве полностью обеспечены необходимыми материалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в настоящее время строительные площадки обеспечены необходимыми материалами, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На текущий момент строительная отрасль Москвы практически полностью импортонезависима. Строительные площадки обеспечены основными материалами, в том числе бетоном, кирпичом, металлом, цементом, камнем отечественного производства", – рассказал он.

Заммэра подчеркнул, что также стройматериалы поставляются из стран-партнеров с учетом установленных долгосрочных договорных отношений. По его словам, строительная отрасль Москвы не зависит от внешнего рынка более чем на 95%.

Бочкарев также рассказал, что отечественные аналоги используются и для импортозамещения инженерного и технологического оборудования. Зависимость от импорта в большей степени присутствует в сегменте инженерного и технологического оснащения, отметил он.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в столице непрерывно работают над развитием импортозамещения.

"Для формирования полной картины номенклатуры строительных ресурсов, поставки которых зависят от импорта, столичный Стройкомплекс проводит подробный анализ проектной документации по объектам госзаказа на предмет выявления таких позиций", – пояснил Левкин.

Он добавил, что в случае отсутствия возможности полного замещения импорта отечественной продукцией можно внести соответствующие коррективы в проектные решения, чтобы обеспечить непрерывный строительный процесс.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве не планируют снижать темпы и объемы строительства. Градоначальник отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сферы ЖКХ, логистики и т. д.

По словам мэра, в 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона "квадратов" будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов. В их числе жилые дома, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Примерно половину из них строят инвесторы.