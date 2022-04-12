Netflix опубликовал финальный трейлер "Очень странных дел"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал последний тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Об этом сообщает "Газета.ру".
События сериала развернутся спустя полгода после битвы в торговом центре Хоукинса. На этот раз главные герои будут разбросаны по разным частям США и даже России.
Так, Уилл и Одиннадцать переехали в Калифорнию, где пытаются влиться в коллектив новой школы, а шериф Хоппер пытается выбраться из русской тюрьмы. В какой-то момент доктор Оуэнс в исполнении Пола Райзера сообщает о грядущей войне с темными силами, которую не выиграть без Одиннадцати.
Новый сезон будет выходить в два этапа. Первая половина выйдет 27 мая, вторая – 1 июля.
"Очень странные дела" – американский научно-фантастический сериал, сценаристами которого выступают братья Даффер. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана.
Ранее стало известно, что Netflix планирует перезапуск кинофраншизы "Дети шпионов". Новые фильмы, как и раньше, снимет режиссер Роберт Родригес. Подробности о сюжете картины пока не раскрываются.
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