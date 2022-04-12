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Культура

12 апреля, 19:15

Netflix опубликовал финальный трейлер "Очень странных дел"

культуракино

Стриминговый сервис Netflix опубликовал последний тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Об этом сообщает "Газета.ру".

События сериала развернутся спустя полгода после битвы в торговом центре Хоукинса. На этот раз главные герои будут разбросаны по разным частям США и даже России.

Так, Уилл и Одиннадцать переехали в Калифорнию, где пытаются влиться в коллектив новой школы, а шериф Хоппер пытается выбраться из русской тюрьмы. В какой-то момент доктор Оуэнс в исполнении Пола Райзера сообщает о грядущей войне с темными силами, которую не выиграть без Одиннадцати.

Новый сезон будет выходить в два этапа. Первая половина выйдет 27 мая, вторая – 1 июля.

"Очень странные дела" – американский научно-фантастический сериал, сценаристами которого выступают братья Даффер. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана.

Ранее стало известно, что Netflix планирует перезапуск кинофраншизы "Дети шпионов". Новые фильмы, как и раньше, снимет режиссер Роберт Родригес. Подробности о сюжете картины пока не раскрываются.

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