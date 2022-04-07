Появился трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш"

Видео: YouTube.com/Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер военной драмы режиссера Джона Мэддена "Операция "Мясной фарш", в основу которой легли реальные события.

В 1943 году британцы высадили свои войска на Сицилии, а до этого обманули нацистов. Для обмана немецких войск офицеры разведки использовали труп и фальшивые документы.

В главных ролях снялись Колин Ферт, Мэттью Макфэдиен, Джейсон Айзекс и Том Уилкинсон. Премьера "Операции "Мясной фарш" в России запланирована на 28 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что Netflix покажет перезагрузку кинофраншизы "Дети шпионов". Перезапуск серии полнометражных фильмов снимет Роберт Родригес. Именно он выступал режиссером, продюсером, сценаристом и композитором четырех классических картин.

