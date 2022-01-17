В сериале о Гарри Поттере сыграют небинарные актеры

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films
В сериале о Гарри Поттере сыграют небинарные, гендерно-неконформные актеры. Их подбирают на роль Лили Поттер и Питера Петтигрю. Об этом сообщает "Газета.ру".
Продюсеры хотят пригласить на роль Джеймса Поттера актера азиатского или африканского происхождения. Кроме того, на роль рассматривают многорасовых, латиноамериканских, ближневосточных или индийских артистов.
При этом Сириуса Блэка может сыграть не светлокожий актер.
"Мы стремимся отразить разнообразие фанбазы в их любимых персонажах, представляя людей с другим цветом кожи, гомосексуальные сюжетные линии и персонажей разных вероисповеданий", – заявила автор проекта Меган МакКелли.
Ранее сообщалось, что писательница Джоан Роулинг примет участие в создании оригинального сериала о Гарри Поттере. По словам гендиректора Warner Bros. Энн Сарнофф, они находятся на связи с Роулинг и ее командой.
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