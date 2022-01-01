Спецэпизод "Гарри Поттера" к юбилею франшизы вышел в России

Видео: Youtube/AmediatekaСпециальный эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс" вышел в России. Ленту разместил онлайн-кинотеатр "Амедиатека". Трейлер эпизода опубликован на Youtube-канале кинотеатра.
Актеры франшизы вернулись на съемочную площадку, чтобы вспомнить, как снимался фильм "Гарри Поттер и философский камень", вышедший на экраны в 2001 году.
В рамках спецэпизода они поделились яркими воспоминаниями о картине. Например, Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер, призналась, что была влюблена в Тома Фелтона (Драко Малфой).
Участие в ленте "Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс" приняли Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон, Руперт Гринт (Рон Уизли), Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид), Том Фелтон, Мэттью Льюис (Нэвилл Долгопупс) и другие.
В эпизоде также покажут фрагменты первой части легендарной франшизы, не вошедшие в прокатную версию.
В России повзрослевших учеников школы магии и волшебства Хогвартс озвучили актеры дубляжа, чьи голоса звучат в фильмах о Гарри Поттере.
О том, что к 20-летнему юбилею кинофраншизы о "мальчике, который выжил" будет снят специальный эпизод, стало известно в ноябре. Подробности проекта долгое время держались в секрете.
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