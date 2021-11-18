Эмма Уотсон рассказала о съемках спецэпизода к 20-летию поттерианы

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Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, поделилась впечатлениями от съемок специального эпизода, посвященного 20-летию легендарной серии фильмов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Уотсон выразила надежду, что спецэпизод понравится поклонникам поттерианы, а также призналась, что была счастлива вернуться в волшебный мир.

"Гарри Поттер" был моим домом, семьей, миром, а Гермиона до сих пор является самым любимым вымышленным персонажем всех времен и народов", – сказала она.

Также Уотсон вспомнила случай, когда ее упрекнули в раздражающем восхищении. Актриса часто говорила о том, что ей повезло с ролью Гермионы.

"Но, черт возьми, это действительно было так. И я до сих пор в этом уверена", – отметила она.

Спецэпизод выйдет на платформе HBO Max 1 января 2022 года.

Ранее режиссер Крис Коламбус, занимавшийся производством первых двух фильмов о Гарри Поттере, сообщил о желании выпустить расширенную версию ленты "Гарри Поттер и философский камень". По его словам, длительность первого "Гарри Поттера" изначально составляла 172 минуты, однако позже фильм сократили до 152 минут.