Британец по имени Гарри Поттер продал редкий экземпляр книги о Гарри Поттере

16:47
Фото: instagram.com/hansons_auctioneers
Житель Англии нашел дома редкий экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" и продал его за 37 тысяч долларов, сообщает "Газета.ру".
33-летнего мужчину зовут Гарри Поттер. Он обнаружил первое и самое редкое издание книги про волшебника. Британец получил книгу в 1997 году в подарок от своего отца. Много лет роман пылился под лестницей, однако в итоге его выставили на аукцион и продали.
Деньги, полученные с продажи, Поттер собирается потратить на выполнение последней воли отца, умершего в 2017 году. Тот пожелал, чтобы его кремировали, а прах развеяли над Африкой.
Ранее россияне назвали самые любимые экранизации. Первое место рейтинга занял "Гарри Поттер". За ним идут "Властелин колец" и "Зеленая миля".
Также в рейтинг попали "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка". Пользователи в том числе высоко оценили "Войну и мир" Сергея Бондарчука, "Джейн Эйр", сагу "Сумерки" и легендарный "Бойцовский клуб".
"Сеть": герои "Гарри Поттера" встретились на Zoom-вечеринке
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