В Сети появились кадры спецэпизода к 20-летию фильма о Гарри Поттере

Фото: youtube.com/HBO Max

В Сети появилось несколько кадров из специального выпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на стриминговой платформе HBO Max 1 января. Их опубликовал портал "360".



На кадрах можно увидеть не только главных героев Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Грина и Эмму Уотсон, но и Тома Фелтона, Бонни Райт и Люка Янблада.

Ранее стало известно, что писательница, автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг появится в спецвыпуске HBO Max. В фильме актеры расскажут, какое влияние на них оказали произведения Роулинг, а после этого в кадре появится сама писательница. Однако это будут архивные кадры, снятые в 2019 году.

20 декабря стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер к документальному фильму "Возвращение в Хогвартс".