Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:04

В Сети появились кадры спецэпизода к 20-летию фильма о Гарри Поттере

культура

Фото: youtube.com/HBO Max

В Сети появилось несколько кадров из специального выпуска "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", который выйдет на стриминговой платформе HBO Max 1 января. Их опубликовал портал "360".


На кадрах можно увидеть не только главных героев Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Грина и Эмму Уотсон, но и Тома Фелтона, Бонни Райт и Люка Янблада.

Ранее стало известно, что писательница, автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг появится в спецвыпуске HBO Max. В фильме актеры расскажут, какое влияние на них оказали произведения Роулинг, а после этого в кадре появится сама писательница. Однако это будут архивные кадры, снятые в 2019 году.

20 декабря стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер к документальному фильму "Возвращение в Хогвартс".

Вышел официальный трейлер "Возвращения в Хогвартс"

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать