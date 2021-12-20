Вышел полный трейлер фильма "Возвращение в Хогвартс"

Видео: youtube.com/HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер к фильму "Возвращение в Хогвартс", который был подготовлен к 20-летию франшизы о Гарри Поттере.

Участие в картине примут как главные звезды (Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон), так и некоторые другие актеры, в частности Гэри Олдман, Хелена Бонэм Картер и Том Фелтон.

Кроме того, в фильме снимутся режиссеры фильмов о Поттере Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэсс и Дэвид Йейтс. Саму создательницу серии книг о юном волшебнике Джоан Роулинг на съемки не пригласили из-за череды скандалов.

Премьера документального фильма запланирована на 1 января 2022 года.