Умер Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора и Оптимуса Прайма

Фото: youtube/Андрей Ярославцев

Российский актер дубляжа Андрей Ярославцев скончался на 65-м году жизни. Об этом на сообщил его коллега Дмитрий Череватенко в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

"Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи. Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев. Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа", – написал Череватенко.

Андрей Ярославцев закончил Щукинское училище. Какое-то время служил в Театре имени Вахтангова. За свою карьеру озвучил персонажей больше 240 фильмов и сериалов.

В числе наиболее известных его работ – голоса Альбуса Дамблдора в фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана", говорящего паука Арагога в "Гарри Поттере и Тайной комнате", Оптимуса Прайма в "Трансформерах" и Гимли во "Властелине колец".

