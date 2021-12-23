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Культура

15:41

Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Вадим Лобанов

культура

Фото: кадр из фильма "Шторм"; режиссер – Борис Хлебников; производство – Start Studio, "Марс Медиа"

Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Вадим Лобанов. Об этом сообщил телеканал "78".

Народному артисту РФ был 81 год. По информации СПбГУ, где Лобанов заведовал кафедрой театрального искусства, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Актерскую карьеру Лобанов начал в 20 лет в Русском драматическом театре Эстонской ССР, а через год переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Артист известен по ролям в сериалах "Семнадцать мгновений весны", "Сталинград", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор", "Шторм" и "Последний министр", также он снялся в фильме "Мастер и Маргарита" и телесериале "Гоголь".

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