Умер актер из бондианы Джек Хедли

Фото: кадр из фильма "Только для твоих глаз"; режиссер – Джон Глен; производство – United Artists

Актер Джек Хедли скончался в возрасте 92 лет, сообщает "Газета.ру".

Артист ушел из жизни 11 декабря из-за быстро развивавшейся болезни.

Хедли родился в Лондоне в 1930 году. В кино он впервые появился в 1950-х. Актер за свою карьеру снялся в 99 фильмах, он не раз поднимался на театральную сцену.

Наибольшую известность Хедли получил после роли в одном из фильмов бондианы. В картине 1981 года "Только для твоих глаз", где суперагента Джеймса Бонда играл Роджер Мур, Хедли предстал в роли убитого сэра Тимоти Хэвлока, отца героини Кароль Буке.