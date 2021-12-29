Джоан Роулинг примет участие в спецвыпуске о Гарри Поттере – СМИ

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Писательница, автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг появится в спецвыпуске HBO Max "Возвращение в Хогвартс", посвященном 20-летию кинофраншизы. Об этом сообщает Independent.

По данным газеты, в фильме актеры расскажут, какое влияние на них оказали произведения Роулинг, а после этого в кадре появится сама писательница. Однако это будут архивные кадры, снятые в 2019 году.

Ранее сообщалось, что создательницу серии книг о юном волшебнике не пригласили на съемки специального эпизода из-за череды скандалов.

20 декабря стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер к документальному фильму "Возвращение в Хогвартс". Участие в нем приняли Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон и другие актеры, а также режиссеры фильмов о Гарри Поттере.

Премьера спецвыпуска, посвященного 20-летию поттерианы, состоится 1 января.