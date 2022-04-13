Музеи Москвы подготовили программу в честь Дней исторического и культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музеи, парки, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили программу, посвященную Дням исторического и культурного наследия. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"17 апреля культурные площадки Москвы проведут больше 140 познавательных мероприятий. Горожан ждут экскурсии, лекции и спектакли. Насыщенная программа запланирована и на 21 мая. Расписание и регистрация на этот день станут доступны 11 мая", – отметила Сергунина.

Среди площадок, подготовивших культурную программу, – Дом Гоголя. Там 17 апреля в 11:00 состоится экскурсия "Гоголь и архитектура". Гости смогут посмотреть особняк Талызина на Никитском бульваре, где писатель провел последние четыре года жизни. Также посетители познакомятся с историей этого здания, узнают о других местах с интересной архитектурой, в которых бывал или которые описывал Гоголь. Пройти регистрацию можно на сайте.

Экскурсия пройдет и в Доме-музее Марины Цветаевой. На ней можно будет узнать о том, какой была Москва для поэтессы в разные годы ее жизни. Мероприятие начнется в 15:30, зарегистрироваться можно также на сайте музея.

В Доме-музее Цветаевой в 13:00 также пройдет концерт "Песнь торжествующей любви", на котором гости смогут услышать сонату для скрипки и фортепиано Сезара Франка, поэму для скрипки и фортепиано Эрнеста Шоссона и сонату для двух скрипок и фортепиано Дариуса Мийо.

Также москвичей и гостей столицы Музей Москвы приглашает зайти в Петровский путевой дворец. Отмечается, что это уникальная возможность подняться по Казаковской лестнице в парадные залы дворца и увидеть великолепный купол, расписанный в технике гризайль. Мероприятие начнется в 12:00, регистрация и детали события доступны на официальном сайте музея.

В Музее Москвы откроется также городской блошиный рынок, его организуют совместно с проектом "Мосвинтаж". С 11:00 до 20:00 гости смогут приобрести вещи для дома, антиквариат или экспонаты для коллекций. Помимо этого мероприятия, для посетителей подготовили выставки исторических снимков столицы и старинных игрушек.

Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" подготовил спектакль "История гусарской любви" по мотивам повести Александа Сергеевича Пушкина "Метель". Его представят актеры Театра исторической реконструкции. Постановка запланирована на 16:00, пройти регистрацию можно по телефону +7 (495) 350-15-53.

Для маленьких москвичей культурную программу подготовили в музее-усадьбе "Кусково". Там в 12:00 для детей от 6 до 12 лет пройдет творческое занятие по мультипликации. Урок проведут артисты Марийского иммерсивного театра "Калык шынык". В рамках мероприятия посетители создадут мультипликационный фильм по народной марийской сказке. Они изобразят персонажей и фоны, разработают план съемки, а также научатся накладывать музыку и озвучивать героев. Перед посещением занятия нужна предварительная регистрация.

В филиале галереи "Беляево" в 13:00 пройдет творческое занятие "Малевич и авангард". Гостям расскажут о Казимире Малевиче и объяснят, кто такие супрематисты и какое отношение их творчество имеет к сегодняшним высоткам. Также посетители под руководством преподавателей напишут автопортреты в стиле супрематизма. Зарегистрироваться на бесплатное мероприятие можно на сайте галереи.

Узнать о семье, работе и хобби выдающегося советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева приглашает Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева. В компании научного сотрудника гости пройдут по всем залам музея, увидят кабинет ученого, гостиную и столовую. Также у посетителей появится возможность познакомиться с выставкой "Главный", которая повествует о главных периодах жизни легендарного конструктора. На это мероприятие также необходима предварительная регистрация на сайте Музея космонавтики.

В МАММ в 14:00 организуют лекцию "Как бьется сердце музея – работа хранения". Хранитель фонда дореволюционных снимков Лариса Зайцева расскажет, как сотрудники музея проводят целое исследование, чтобы узнать автора, время, место съемки и понять сюжет фотографии. Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте музея.

На лекции Елены Рубан "Архитектура московского модерна: тонкий росчерк" гости узнают об особенностях развития русского модерна и его эстетических чертах, познакомятся с необычными решениями архитекторов. Мероприятие пройдет в 19:00 в Новом Манеже. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить Государственный исторический музей (ГИМ) в День исторического и культурного наследия, 18 апреля. Отмечалось, что музей перешел на летний режим работы. Теперь он работает с 10:00 до 21:00.