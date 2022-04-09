День открытых дверей проходит в Школе акварели Сергея Андрияки

В Школе акварели Сергея Андрияки и в Академии акварели и изящных искусств проходит день открытых дверей. Попасть туда могут все желающие. Для гостей проводят открытые уроки, экскурсии в мастерские, выставки, подготовили лекции и концерт классической музыки.

Художественный руководитель заведения – Народный художник РФ Сергей Николаевич Андрияка. По его словам, академия пытается возродить классическую многослойную акварельную живопись и академическую систему обучения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.