Лысый Петр I возглавил список самых смешных памятников в России

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Список самых смешных монументов в России возглавил лысый памятник Петру I – скульптора Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге, сообщают аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Согласно исследованию, необычный памятник императору может назвать забавным почти каждый пятый опрошенный. 16,3% голосов набрала скульптурная композиция в Железноводске с клизмой и тремя ангелочками, которые несут ее на руках или на спине. На третьей строчке среди смешных памятников оказался монумент влюбленным собакам в Краснодаре.

На четвертом и пятом местах расположились "Застигнутый любовник" в Томске, за который проголосовали чуть более 12% пользователей, и памятник "Пермяк соленые уши" в Перми.

В перечень также вошли памятники "Коню с яйцами" в Воронеже, "Йошкину коту" в Йошкар-Оле, "Батарее центрального отопления" в Самаре и "Шоколадной фее" в Покрове.



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