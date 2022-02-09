В Ленинградской области поставят памятник букве "Ш"

Фото: zakupki.gov.ru

Памятник букве "Ш" установят в селе Паша в Ленинградской области. Арт-объект станет элементом нового общественного пространства, сообщает "Газета.ру".

Глава поселения Артур Кулиманов пояснил, что использование малых архитектурных форм является одним из обязательных условий благоустройства территорий, выбор которых проводится посредством рейтингового голосования.

"Мы долго думали, какой объект нам применить, чтобы он привлекал жителей и гостей поселения. Ведь, по сути, это фотозона. Не хотелось устанавливать просто банальные надписи, сердечки. Это есть фактически во всех городах и селах", – заявил Кулиманов.

По его словам, идея установки такого необычного памятника родилась, когда представители общественности и сельской администрации вспомнили о памятнике букве "Ё".

"Мы вспомнили, что когда-то в простонародье говорилось: "Мы из Паши – говорим на ши". На этом мы остановились. Буква "Ш" станет неотъемлемой частью проекта "Пашский променад", его изюминкой", – рассказал Кулиманов.

Он пояснил, что к памятнику создадут отдельный подход, а в темное время суток он будет подсвечиваться. По словам Кулиманова, проект понравился местным жителям, однако не обошлось и без критики.

Ранее в Москве завершили реставрацию часовни-памятника русским героям, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны, на площади Ильинские Ворота. На восстановление памятника у специалистов ушло восемь месяцев.