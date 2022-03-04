Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех памятников архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех зданий, расположенных на Комсомольской площади в Москве. Речь идет о Ярославском и Казанском вокзалах, а также Центральном доме культуры железнодорожников. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки", – рассказала она.
Сергунина уточнила, что все три здания признаны объектами культурного наследия федерального значения. Эксперты описали их внешний вид, в частности составили перечень элементов, представляющих архитектурную, историческую или иную ценность. Теперь их реставрация может быть осуществлена только при согласовании соответствующих проектов с Мосгорнаследием.
Так, в предмет охраны вокзалов полностью вошел их облик с декором, планировкой, предметами интерьера и отделочными материалами. Что касается дома культуры, то специалисты выделили композицию самого здания со скругленным углом, пристройкой первой четверти XX века, фронтонами и аттиками, слуховыми окнами и крышей. Также в предмет охраны вошли архитектурные украшения и материалы, использованные при строительстве и отделке здания.
Заммэра рассказала, что у всех перечисленных зданий есть исторические прообразы. Например, Ярославский вокзал возвели по образу павильона "Русский Север", построенного для Нижегородской ярмарки в 1896 году, а центральная часть Казанского вокзала напоминает дозорную башню Казанского кремля.
Ранее в столичном департаменте ЖКХ рассказали, что с начала 2012 года в Москве вернули исторический облик более чем 3 тысячам уличных фонарей. Их восстанавливали по старинным фотографиям и архивным чертежам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: