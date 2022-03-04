Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех памятников архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех зданий, расположенных на Комсомольской площади в Москве. Речь идет о Ярославском и Казанском вокзалах, а также Центральном доме культуры железнодорожников. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки", – рассказала она.

Сергунина уточнила, что все три здания признаны объектами культурного наследия федерального значения. Эксперты описали их внешний вид, в частности составили перечень элементов, представляющих архитектурную, историческую или иную ценность. Теперь их реставрация может быть осуществлена только при согласовании соответствующих проектов с Мосгорнаследием.

Так, в предмет охраны вокзалов полностью вошел их облик с декором, планировкой, предметами интерьера и отделочными материалами. Что касается дома культуры, то специалисты выделили композицию самого здания со скругленным углом, пристройкой первой четверти XX века, фронтонами и аттиками, слуховыми окнами и крышей. Также в предмет охраны вошли архитектурные украшения и материалы, использованные при строительстве и отделке здания.

Заммэра рассказала, что у всех перечисленных зданий есть исторические прообразы. Например, Ярославский вокзал возвели по образу павильона "Русский Север", построенного для Нижегородской ярмарки в 1896 году, а центральная часть Казанского вокзала напоминает дозорную башню Казанского кремля.

Ранее в столичном департаменте ЖКХ рассказали, что с начала 2012 года в Москве вернули исторический облик более чем 3 тысячам уличных фонарей. Их восстанавливали по старинным фотографиям и архивным чертежам.

