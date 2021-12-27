Утвержден предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В столице составили список характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на улице Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на улице Малой Никитской. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что для обоих уникальных памятников архитектуры специалисты Мосгорнаследия уже утвердили особый документ об охране зданий.
"Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Уточняется, что особняк Арсения Морозова строился с 1895 по 1899 год по проекту известного архитектора Виктора Мазырина. Здание стилизовано под испанский замок в неомавританском духе. На сегодняшний день в особняке располагается дом приемов правительства России.
Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, Морозов решил построить такой дом после путешествия по Испании и Португалии, однако современники приняли новое здание неоднозначно из-за его вычурности и экзотичности.
"Теперь же это признанный памятник, одна из архитектурных жемчужин столицы. Дом Арсения Морозова имеет статус объекта культурного наследия и охраняется государством", – отметил Емельянов.
В предмет охраны архитектурного памятника вошла объемная композиция с башнями, эркером, гранеными ризалитами, скошенными и закругленными углами, выступами, открытыми площадками-террасами. Также уникальными признаны крыши здания и световой фонарь, каминные трубы с дымниками-бельведерами, металлические и гранитные лестницы. Специалисты также оценили предметы мебели XIX века.
В свою очередь, особняк на Малой Никитской был построен в 1900–1903 годах по заказу банкира и фабриканта Степана Рябушинского. Здание возводил архитектор Федор Шехтель.
"Особняк Рябушинского представляет собой классический образец модерна. Каждый его фасад отличает неповторимый облик. Экспертам понадобилось много времени, чтобы описать и учесть все ценные элементы, отвечающие за исторический облик здания", – рассказал Емельянов.
В документ охраны архитектуры вошли композиция и планировка здания, парадное крыльцо и крыльцо-терраса, все лестницы, балконы и крыши. Также уникальными объектами признаны торшеры, потолочные люстры и светильники.
Ранее специалисты утвердили предмет охраны дома Лопатиных по адресу Гагаринский переулок, дом 15/7. Одноэтажное здание, построенное в 1815 году, известно также как парадный флигель особняка барона Штейнгеля, ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
В предмет охраны здания включен весь внутренний декор, планировка здания и материалы, использованные при его строительстве и отделке.
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