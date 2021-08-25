Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Архангела Гавриила в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Архангела Гавриила, расположенной на Чистых прудах в столице. Об этом говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.



"Храм XVIII века расположен по адресу Архангельский переулок, дом 15А, строение 9. Церковь относится к редкому типу подколокольных храмов, их еще называют "иже под колоколы" или "под звоном". Их отличительная особенность в том, что звонница сооружается прямо над основным помещением церкви, под ее единственным куполом, а не примыкает к зданию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что церковь была построена в стиле петровского барокко. От классического итальянского с вычурными украшениями и обилием деталей он отличается большей строгостью и симметричностью, а также элементами, заимствованными у немецкой, шведской и голландской городской архитектуры.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, одной из достопримечательностей в окрестностях Чистых прудов является Меншикова башня. Зданию удалось избежать пожара 1812 года, до наших дней в его убранстве сохранилось множество исторических деталей.

"Башня является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты исследовали этот памятник и описали все его ценные элементы. Их данные стали основой для утвержденного предмета охраны", – отметил Емельянов.

Ранее специалисты утвердили предмет охраны дома Лопатиных по адресу Гагаринский переулок, дом 15/7. Одноэтажное здание, построенное в 1815 году, известно также как парадный флигель особняка барона Штейнгеля, ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

В предмет охраны здания включен весь внутренний декор, планировка здания и материалы, использованные при его строительстве и отделке.

