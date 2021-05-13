Утвержден предмет охраны дома Лопатиных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты утвердили предмет охраны дома Лопатиных по адресу Гагаринский переулок, дом 15/7. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Помимо изящного внешнего декора, высокой ценностью обладают интерьеры памятника. Все детали, формирующие исконный облик здания, были внесены в предмет охраны", – пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Одноэтажное здание, построенное в 1815 году, известно также как парадный флигель особняка барона Штейнгеля, ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Уточняется, что в предмет охраны здания включен весь внутренний декор, планировка здания и материалы, использованные при его строительстве и отделке.

Предполагается, что в создании дома мог участвовать выдающийся архитектор Осип Бове, который утверждал все архитектурные проекты в Москве после пожара в 1812 году. Он участвовал в реконструкции Красной площади, создал Театральную площадь с Большим театром и Триумфальные ворота.

Ранее стало известно, что до конца года на ВДНХ планируют отреставрировать еще шесть объектов культурного наследия. За последние семь лет в порядок уже привели 23 здания. Экскурсии по выставке продолжат даже во время работ, посетителям будут рассказывать не только об истории ВДНХ, но и о случившихся с ней изменениях.

