Шесть объектов культурного наследия отреставрируют на ВДНХ до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ за семь лет отреставрировали 23 объектов культурного наследия, еще в стольких же работы продолжаются. Шесть из них будут готовы до конца текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Замруководителя департамента культурного наследия столицы и куратор реставрационных работ на ВДНХ Юлия Логинова рассказала, что работы по реставрации начались в апреле 2014 года. Специалисты удалили все поздние конструкции, а также демонтировали пристройки к историческим объектам с наружной стороны.
"Главная концепция, которой придерживаются специалисты с 2014 года, – реставрация объектов в соответствии с их обликом в 1954 году, поскольку основная архитектурная периодизация памятников относится к этому времени. При этом нередко в ходе исследований павильонов обнаруживаются более ранние или поздние фрагменты архитектурного или интерьерного декора", – приводятся в материале слова Логиновой.
По ее словам, реставрация объектов на ВДНХ является максимально открытым процессом. На осмотр объектов приглашаются специалисты из других стран.
"Павильоны должны быть интересны не только с архитектурной точки зрения, но и с точки зрения контента, который сейчас предлагается посетителю", – пояснила Логинова.
Она добавила, что летом планируется продолжить тематические экскурсии по выставке, в ходе которых посетители узнают не только об истории ВДНХ, но и об изменениях, которые произошли за последние семь лет.
Кроме того, в конце апреля состоится запуск фонтанов на ВДНХ. Их уже промыли к весенне-летнему сезону. Посетителям напомнили, что фонтанный комплекс был восстановлен в рамках программы возрождения ВДНХ.
Ранее сообщалось, что в рамках ремонта павильона № 30 Микробиологическая промышленность на ВДНХ завершились работы по воссозданию резного деревянного элемента потолка – фриза. Предполагается, что фриз утратили в конце 1960-х годов, когда поменялась экспозиция павильона. Поскольку он является неотъемлемой частью декора зала, власти решили воссоздать его по сохранившимся архивным материалам.
А в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ по чертежам прошлого века специалисты восстановят уникальный купол. Он имеет деревянный каркас, обшитый металлом. Декоративные элементы по частям аккуратно снимут и отвезут в мастерскую. Там с помощью специального состава детали отмоют от грязи.
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