Фонтаны на ВДНХ запустят в конце апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запуск фонтанов на территории ВДНХ состоится в конце апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу выставки.

"На главной выставке страны завершилась промывка фонтанов к весенне-летнему сезону. Их запуск традиционно состоится в последних числах апреля", – рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

Посетителям напомнили, что фонтанный комплекс был восстановлен в рамках программы возрождения ВДНХ.

Представители выставки также отметили, что на территории уже демонтирован каток. Для прогулок полностью доступна центральная аллея парка, где уже распустились первые весенние цветы.

В рамках подготовки к запуску фонтанов специалисты проверяют инженерные системы, очищают и ремонтируют чаши и парапеты.

