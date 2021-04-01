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Город

19:20

Фонтан около ТРЦ "Европейский" заработал после зимнего перерыва

город

Фото: Агентство "Москва"

Возле торгово-развлекательного центра "Европейский" после зимнего перерыва заработал фонтанный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Фонтан обладает уникальными сверхсовременными техническими характеристиками и запрограммирован на разнообразные светомузыкальные композиции, каждая из которых представляет собой отдельное шоу.

"Раз в час москвичи и гости города смогут наблюдать яркое светомузыкальное шоу, которое уже не первый год пользуется необычайной популярностью у зрителей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отметили, что вся музыка фонтана синхронизирована с подсветкой и разными режимами подачи воды.

Во время работы фонтана москвичи и приезжие смогут услышать современные композиции как российских, так и зарубежных исполнителей.

"Особенно эффектно подсвеченный бассейн с изящными струями воды, меняющими скорость движения в ритм музыке, смотрится в темное время суток", – отметили в пресс-службе.

Ранее на Большой Дорогомиловской улице в районе ТЦ "Европейский" прорвало трубу с горячей водой. Пострадавших не было, движение на улице оперативно восстановили, а саму утечки локализовали.

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