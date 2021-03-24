На западе Москвы прорвало трубу с горячей водой

Трубу с горячей водой прорвало на Большой Дорогомиловской улице в районе ТЦ "Европейский" на западе Москвы.

Как сообщает источник "Интерфакса", на проезжую часть выливается кипяток, движение по Большой Дорогомиловской улице по направлению из центра затруднено. По предварительным данным, пострадавших нет.

В свою очередь, в ПАО "МОЭК" уточнили, что утечка произошла около дома 3 на 1-й Бородинской улице. На месте утечки на теплосети работают городские службы, заявили в комплексе городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что двор на Большой Академической улице залило кипятком.

