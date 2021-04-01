В Москве начали открывать летние кафе и веранды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице начали открывать летние кафе и веранды. Известно, что в городскую схему включили 3221 заведение. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Город поддерживает рестораторов, предоставляя им с 2012 года возможность бессрочно и безвозмездно размещать летние веранды и сезонные кафе на территории столицы без оформления земельно-правовых отношений.
При открытии сезонного кафе предпринимателям необходимо следовать типовым стандартам. Они приняты, чтобы упорядочить размещение объектов, а также обеспечить сохранность внешнего облика города.
Кроме того, размещение летнего кафе должно соответствовать требованиям безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, архитектурно-художественным решениям и не мешать передвижению пешеходов и транспорта.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов Москвы к открытию сезона. Традиционно фонтаны запускают в Москве в конце апреля, но их подготовку начинают заранее.
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