Московские фонтаны готовят к открытию сезона

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к финальному этапу подготовки фонтанов Москвы к открытию сезона, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, традиционно фонтаны запускают в Москве в конце апреля, но их подготовку начинают заранее.

Первый этап профилактических работ проходил зимой. В коллекторах фонтанов провели проверку и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций.

Сейчас стартовали работы по расконсервации фонтанов после зимы и второй этап подготовительных мероприятий. Сперва сооружения очистят от загрязнений, затем тщательно промоют под высоким давлением и с помощью специального шампуня.

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Бирюков напомнил, что всего в городе около 600 фонтанов. Самые известные из них – фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.

Ранее сообщалось, что сезон работы летних веранд в Москве официально стартует с 1 апреля. Монтаж конструкций разрешен с 15 марта.

Контроль за размещением летних кафе и веранд осуществляет Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Ключевые критерии – соответствие согласованной схемы размещения и отсутствие помех для пешеходов.