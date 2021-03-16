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Москва 24

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Город

07:57

Сезон работы летних веранд в Москве начнется 1 апреля

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон работы летних веранд в Москве официально стартует с 1 апреля. Монтаж конструкций разрешен с 15 марта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона", – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что в минувшем году итоговый результат составил 2,1 тысячи открытых объектов.

Контроль за размещением летних кафе и веранд осуществляет Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Ключевые критерии – соответствие согласованной схеме размещения и отсутствие помех для пешеходов.

На законодательном уровне порядок размещения и обустройства летних кафе закреплен постановлением правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП "О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания".

Как объяснила главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова, снег в Москве растает примерно во второй декаде апреля. При этом вероятно, что осадки окончательно растают в конце марта.

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