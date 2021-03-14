Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода на следующей неделе будет обусловлена мелким снегом и моросью, рассказала "Вечерней Москве" главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

Она отметила, что с 15 марта в столичном регионе осадки будут незначительными. При этом снега на улицах города будет много.

"Поскольку у нас нет мощного выноса тепла, сход снежного покрова в столичном регионе ожидается не раньше конца марта. Скорее всего, снег сойдет в даты, близкие к климатическим. Это начало второй декады апреля – 10 или 12 число", – объяснила синоптик.

Она заключила, что "активное тепло" в Москву и Московскую область на следующей неделе еще не придет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд расскзаал, что изменение климата неизбежно, при этом не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии к концу тысячелетия будет длиться до двух месяцев.

Китайские ученые спрогнозировали к 2100 году в России и других странах Северного полушария климатические изменения катастрофического характера.

