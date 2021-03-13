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Климатолог рассказал, как изменится гардероб москвичей в условиях климатических перепадов

"Это не будущее, это уже настоящее": как климатические аномалии изменят гардероб москвичей
общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов сообщил Москве 24, что в ближайшие годы москвичам придется адаптировать свой гардероб с учетом климатических скачков.

"В ближайшие 10-20 лет, скорее всего, будет глобальное потепление. Оно будет небольшое и плавное, а также будет характеризоваться перепадами температур. Мы должны быть готовы к резким изменениям погодных условий. Поэтому одежда должна быть более универсальной: пригодной одновременно для дождя, снега, ветра и метели", – сообщил Карнаухов.

Климатолог отметил, что климат за последние десятилетия уже изменился. И если раньше зимой в столице носили валенки, то сейчас снег постоянно тает и нужно приобретать влагостойкую обувь. Кроме того, нормальным становится носить в зимние месяцы зонт.

Раньше носить зонт зимой было нелепо, проблем с лужами не было. Когда дворник заливал в ноябре каток, то он стоял всю зиму и таял только к марту. Сейчас бывают достаточно морозные дни и ночи, аномальный снегопад, а потом оттепель. Нужна водонепроницаемая обувь.
Алексей Карнаухов
климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН

Карнаухов отметил, что если раньше сказка "12 месяцев", где злая мачеха выгнала падчерицу в декабре собирать подснежники, была только сказкой, то сейчас это становится реальностью.

Когда-то казалось удивительным, что в декабре могут вырасти подснежники. Но в последние годы у нас постоянные оттепели. В прошлом году вообще снега не было.
Алексей Карнаухов
климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН

"Москва – дополнительный остров тепла, ведь столица сама себя отапливает, поэтому в московских дворах цветы зимой – довольно рядовое явление", – добавил Карнаухов.

Такие глобальные погодные изменения стимулируют изобретение новых тканевых технологий и решений для гардероба. Одежда одновременно должна защищать от снега, дождя и солнца, выдерживать ветра и перепады температур, отметил климатолог. Это касается и летнего периода.

Летом мы должны быть готовы к аномальной жаре, как было в 2010 году. Жара в 25–40 градусов в Москве довольно реальна. Нужна одежда, которая, с одной стороны, дышит, а с другой – не промокает, например с мембранами.
Алексей Карнаухов
климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН

Карнаухов подчеркнул, что и обувь должна как сохранять тепло, так и не промокать, при этом достойно выглядеть. Это не будущее, это уже настоящее, заключил эксперт.

Ранее специалисты рассказали, грозят ли России климатические аномалии.

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